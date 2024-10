Liguria, la vera sconfitta della sinistra? Non aver portato un programma diverso dalla destra (Di mercoledì 30 ottobre 2024) di Michele Sanfilippo Secondo i mezzi d’informazione di primo piano il maggior responsabile della sconfitta di Andrea Orlando alle elezioni regionali della Liguria, è Giuseppe Conte, colpevole di aver posto un veto nei confronti di Italia Viva di Matteo Renzi che senza dubbio avrebbe portato una valanga di voti. Conte ha sicuramente i suoi problemi e fatto i suoi errori ma, a parte il fatto che governare con Renzi credo che sia la cosa meno di sinistra che si possa immaginare, vorrei soffermarmi su un aspetto del voto che, a mio avviso, è assai più significativo. Ilfattoquotidiano.it - Liguria, la vera sconfitta della sinistra? Non aver portato un programma diverso dalla destra Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) di Michele Sanfilippo Secondo i mezzi d’informazione di primo piano il maggior responsabiledi Andrea Orlando alle elezioni regionali, è Giuseppe Conte, colpevole diposto un veto nei confronti di Italia Viva di Matteo Renzi che senza dubbio avrebbeuna valanga di voti. Conte ha sicuramente i suoi problemi e fatto i suoi errori ma, a parte il fatto che governare con Renzi credo che sia la cosa meno diche si possa immaginare, vorrei soffermarmi su un aspetto del voto che, a mio avviso, è assai più significativo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Liguria, la vera sconfitta della sinistra? Non aver portato un programma diverso dalla destra; Liguria, la vera paranoia della sinistra è la lotta contro il Male. L’ossessione della vittoria e la sconfitta diventata apocalisse; Liguria, Schlein è la vera grande sconfitta delle elezioni. Il Pd prima forza regionale? Inutile; Liguria, Conte e Grillo fanno vincere la destra. Il Pd al 28% doppia il partito di Meloni; Chi e cosa c’è in ballo alle elezioni in Liguria; Sinistra disastrosa in Liguria. I finti riformisti e il vizio di fabbrica di un campo sempre più vago; Leggi >>>

Liguria, la vera sconfitta della sinistra? Non aver portato un programma diverso dalla destra

(ilfattoquotidiano.it)

Secondo i mezzi d’informazione di primo piano il maggior responsabile della sconfitta di Andrea Orlando alle elezioni regionali della Liguria, è Giuseppe Conte, colpevole di aver posto un veto nei ...

Liguria, la vera paranoia della sinistra è la lotta contro il Male. L’ossessione della vittoria e la sconfitta diventata apocalisse

(ilriformista.it)

Sono a dir poco fuorvianti i commenti del giorno dopo sul voto ligure. Capisco che, a caldo, ognuno senta il dovere di conquistare un titolo e fare contenti i tifosi: “Bucci una mia scelta, ho vinto c ...

Sinistra disastrosa in Liguria. I finti riformisti e il vizio di fabbrica di un campo sempre più vago

(ilriformista.it)

Ma davvero credono che il problema sia Giuseppe che non ha mai perdonato Matteo di averlo fatto fuori, e di Beppe che non ha mai perdonato Giuseppe di averlo fatto fuori?

La sconfitta della sinistra in Liguria c’è, ma non è disastrosa

(articolo21.org)

La sconfitta della sinistra in Liguria c’è, ma non è disastrosa (differenza di circa un 1%). Mostra il Movimento 5 Stelle debole perché in piena fase di rifondazione; il PD che continua a consolidarsi ...