Liam Payne rimandata l’uscita di Do No Wrong il primo singolo postumo

A poche settimane dalla scomparsa di Liam Payne, la famiglia e i fan provenienti da tutte le parti del Mondo continuano a sentirne la mancanza. Un vuoto difficile da colmare per chi ha sempre supportato la carriera dell'ex membro dei One Direction, venuto a mancare dopo una caduta dal balcone della stanza di un hotel in cui alloggiava a Buenos Aires. Una voce che inizia già a mancare, e che avremmo dovuto riascoltare dal primo novembre con Do No Wrong, il primo singolo postumo del cantante in collaborazione con Sam Pounds. La pubblicazione della canzone è però stata rimandata, ecco perché. "Do No Wrong", rimandato il brano postumo di Liam Payne Una caduta fatale che ha messo fine alla sua vita a soli 31 anni e ha aperto un vuoto incolmabile in famigliari, colleghi e fan.

Il nuovo singolo di Liam Payne è stato rinviato: «Non è il momento»

Posticipata l'uscita di Do No Wrong, inedito postumo di Liam Payne registrato con Sam Pounds. I proventi saranno devoluti in beneficenza.

Niente nuova musica di Liam Payne, cancellata l’uscita del singolo postumo

A darne notizia è il collega Sam Pounds, co-autore del brano, che ne aveva annunciato l'uscita: «Non è il momento giusto, stiamo ancora piangendo la sua morte» ...

La scomparsa di Liam Payne getta ombre su una nuova serie Netflix dedicata al musicista

La morte di Liam Payne ha colpito l'industria musicale, costringendo Netflix a rivalutare il futuro della serie "Building the Band", in cui l'artista avrebbe dovuto svolgere un ruolo da mentore.

Liam Payne era stato "scaricato" dalla sua etichetta discografica pochi giorni prima di morire

Liam Payne stava vivendo un difficile periodo lavorativo, "scaricato" dalla sua etichetta discografica e senza più un addetto stampa ...