Liberoquotidiano.it - "Le ultime 48 ore sono vostre": il segno che fa rosicare tutti gli altri, ecco l'oroscopo

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) ARIETE Luna in Bilancia si intromette nelle collaborazioni e associazioni, punta contro l'ambiente dove dovrebbero crescere i vostri affari, significa che dovete essere presenti e lucidi anche nei giorni di festa. È probabile che sarete già nei primi giorni di novembre in grado di raccogliere un discreto frutto dalle fatiche di questi giorni. Il mese si concluderà in maniera sorprendente per l'amore, Venere è molto sensuale e vi invita a riorganizzare la vita di coppia, a preparare la festa nuziale. TORO Sorpresa! La buona notizia potrebbe arrivare dal settore della vita pratica e finanziaria, nonostante Mercurio dissonante, grazie al transito della Luna in Bilancia, vostro settore delle ricchezze materiali, anche quello infatti è ildi Venere, insieme al vostro, la voglia di beni materiali e di lusso aumenta. Concorrenza: aspettate che siano glia fare il primo passo.