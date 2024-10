La separazione l’errore anagrafico il divorzio | la versione di Maria Rosaria Boccia sulla fine del matrimonio con Marco Mignogna

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due mesi dopo l’intervista dell’ex marito di, alla trasmissione 4 di sera è arrivata la risposta della 41enne di Pompei. L’imprenditore di Torre Annunziata aveva fatto intendere abbastanza chiaramente che la procedura dida, dopo che ilcontratto nel 2009 era durato meno di 12 mesi, fosse ancora in corso. «Se vuole le lascio il numero del mio avvocato che mi sta curando ildopo dieci anni con la signora, e non dottoressa, signora e ripeto signora», aveva dettoal conduttore Paolo Del Debbio. Una frase che, secondo il legale della donna Francesco Di Deco, «dava per assodato che non vi era possibilità di ottenere il“a causa” della Dott.ssa». E che, soprattutto, non corrisponde alla realtà. Secondo l’avvocato, infatti, ilsarebbe stato finalizzato nel 2017.