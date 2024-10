La favola del villaggio Cespi al Festival di letteratura del lavoro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Crespi d’Adda (Capriate San Gervasio). Venerdì 1 novembre l’appuntamento con il Festival di letteratura del lavoro all’Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda, in viale Manzoni 18, alle 21, è con “La favola del villaggio Cespi”. La favola del villaggio Cespi è un racconto di Francesco Bonfanti che trasla di 150 anni gli eventi, traendo spunto dalla storia vera del villaggio di Crespi d’Adda ed arricchendolo con pennellate di fantasia fino ad arrivare ad una conclusione a sorpresa. Francesco Bonfanti, poeta operaio improvvisamente scomparso a 64 anni nel marzo 2020, ci ha lasciato in eredità testi dai mille significati, molti dei quali a tema il villaggio che l’ha visto protagonista della vita del luogo. Bergamonews.it - La favola del villaggio Cespi al Festival di letteratura del lavoro Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Crespi d’Adda (Capriate San Gervasio). Venerdì 1 novembre l’appuntamento con ildidelall’Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda, in viale Manzoni 18, alle 21, è con “Ladel”. Ladelè un racconto di Francesco Bonfanti che trasla di 150 anni gli eventi, traendo spunto dalla storia vera deldi Crespi d’Adda ed arricchendolo con pennellate di fantasia fino ad arrivare ad una conclusione a sorpresa. Francesco Bonfanti, poeta operaio improvvisamente scomparso a 64 anni nel marzo 2020, ci ha lasciato in eredità testi dai mille significati, molti dei quali a tema ilche l’ha visto protagonista della vita del luogo.

