Incidente in autostrada a Milano: coda allo svincolo della tangenziale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Traffico in tilt lungo l'autostrada A1, tra San Giuliano Milanese e San Donato Milanese in direzione Milano, per un Incidente avvenuto attorno al mezzogiorno di mercoledì. Nell'Incidente, un veicolo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per fare i Milanotoday.it - Incidente in autostrada a Milano: coda allo svincolo della tangenziale Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Traffico in tilt lungo l'A1, tra San Giuliano Milanese e San Donato Milanese in direzione, per unavvenuto attorno al mezzogiorno di mercoledì. Nell', un veicolo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti gli agentipolizia stradale per fare i

