Harris attacca a Trump | Instabile e consumato dal rancore Nuova gaffe di Biden

Dal parco a sud della Casa Bianca la candidata dem ha chiamato gli americani a "voltare pagina rispetto ai drammi e ai conflitti, alle paure e alle divisioni. Sarò presidente di tutti" Kamala Harris ha chiamato gli americani a "voltare pagina rispetto ai drammi e ai conflitti, alle paure e alle divisioni": rivolta ai suoi

(Adnkronos) - Kamala Harris ha chiamato gli americani a "voltare pagina rispetto ai drammi e ai conflitti, alle paure e alle divisioni": rivolta ai suoi sostenitori riuniti al The Ellipse, il parco a ...

Il 29 ottobre la candidata democratica Kamala Harris ha tenuto un comizio elettorale a Washington nel luogo in cui il 6 gennaio 2021 il suo avversario Donald Trump aveva arringato la folla prima dell’ ...

La dem a Washington chiude sul luogo dove il tyconn lanciò l’assalto al Campidoglio. Donald prova a rubarle la scena: “La vera fascista è lei”. E lancia un ...

"Al Madison Square Garden c'è stata una festa dell'amore": Donald Trump convoca la stampa a Mar-a-Lago, la fa aspettare per oltre un'ora e poi improvvisa un monologo di 60 minuti in mezzo ad una ...