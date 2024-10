Gualtieri versione influencer, fa lo spacchettamento “asmr” dei nuovi autobus per Roma: “Andiamoli a vedere insieme” – Video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Uno “spacchettamento asmr” degno di un influencer. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha mostrato in anteprima i nuovi autobus della Capitale. Il primo cittadino, in un Video pubblicato sui social, prima toglie le varie pellicole ai bus nuovi di zecca, poi mostra le loro principali caratteristiche. I mezzi sono stati ordinati “in occasione del Giubileo” e saranno 244, a metano. I primi 18, spiega, sono stati “subito immatricolati e assicurati” e “entreranno in servizio nei quadranti più periferici della città”. L'articolo Gualtieri versione influencer, fa lo spacchettamento “asmr” dei nuovi autobus per Roma: “Andiamoli a vedere insieme” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Gualtieri versione influencer, fa lo spacchettamento “asmr” dei nuovi autobus per Roma: “Andiamoli a vedere insieme” – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Uno “” degno di un. Così il sindaco di, Roberto, ha mostrato in anteprima idella Capitale. Il primo cittadino, in unpubblicato sui social, prima toglie le varie pellicole ai busdi zecca, poi mostra le loro principali caratteristiche. I mezzi sono stati ordinati “in occasione del Giubileo” e saranno 244, a metano. I primi 18, spiega, sono stati “subito immatricolati e assicurati” e “entreranno in servizio nei quadranti più periferici della città”. L'articolo, fa lo” deiper: “” –proviene da Il Fatto Quotidiano.

