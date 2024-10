Inter-news.it - Corsi: «Orgogliosi di Asllani. All’Empoli a 10 anni, poi il volo!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fabriziosi è pronunciato prima dell’inizio di Empoli-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A. Questo il suo commento. LE DICHIARAZIONI – Fabriziosi è così espresso a DAZN nel pre-partita di Empoli-Inter: «Una situazione tattica si viene solitamente a creare nelle partite in casa. Qui forse siamo più propositivi e troviamo meno spazio perché le grandi squadre sanno meglio difendersi.è venuto a 10da noi, nel suo caso vi è un discorso puramente affettivo. L’abbiamo spinto verso la prima squadra e poi ha fatto quel che ha fatto. Siamo contenti che sia in un grande club dove gioca almeno 20-25 partite all’anno. Abbiamo diversi giocatori che possono aspirare a giocare in un grande club».