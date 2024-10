Calderone, sui rider massima attenzione ispettori e norme Ue (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Rispetto ai fatti segnalati confermo la massima attenzione degli organi ispettivi, ribadendo il massimo impegno del governo sulla salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, e confermo la nostra massima attenzione all'implementazione dei parametri e delle fattispecie di cui alla direttiva piattaforme". Lo ha detto - in merito al caso dei rider costretti a proseguire le consegne durante l'alluvione di Bologna - la ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone durante il question time alla Camera. Calderone ha garantito "grande attenzione del ministero in ordine al riconoscimento e ampliamento delle tutele dei rider" anche con riferimento alla direttiva Ue sulle piattaforme digitali di prossima pubblicazione. Quotidiano.net - Calderone, sui rider massima attenzione ispettori e norme Ue Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Rispetto ai fatti segnalati confermo ladegli organi ispettivi, ribadendo il massimo impegno del governo sulla salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, e confermo la nostraall'implementazione dei parametri e delle fattispecie di cui alla direttiva piattaforme". Lo ha detto - in merito al caso deicostretti a proseguire le consegne durante l'alluvione di Bologna - la ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elviradurante il question time alla Camera.ha garantito "grandedel ministero in ordine al riconoscimento e ampliamento delle tutele dei" anche con riferimento alla direttiva Ue sulle piattaforme digitali di prossima pubblicazione.

