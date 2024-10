Basket Champions League 2024 2025 | successi in trasferta per Reggio Emilia e Tortona

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) In una serata da dimenticare per ilitaliano in Eurolega, con le sconfitte di Olimpia Milano e Virtus Bologna, arrivano buone notizie dalla. Siachehanno infatti rispettato il pronostico della vigilia e conquistato un successo lontano da casa. La squadra di Priftis ha superato con il punteggio di 73-65 lo Slask Wroclaw, trascinata dai 16 punti di Winston, ottenendo così la sua seconda vittoria a fronte di una sola sconfitta. Percorso netto invece per i ragazzi di De Raffaele, capaci di sbancare Lisbona e sconfiggere per 72-58 il Benfica. MVP Vital con 17 punti a referto: primo posto nel girone meritato dopo tre giornate. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATEinperSportFace.