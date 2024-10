Barcone affonda in Libia, 12 morti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In viaggio verso l’Italia, 12 migranti perdono la vita a 60 chilometri da Tobruch: un solo sopravvissuto L'articolo Barcone affonda in Libia, 12 morti proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Barcone affonda in Libia, 12 morti Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In viaggio verso l’Italia, 12 migranti perdono la vita a 60 chilometri da Tobruch: un solo sopravvissuto L'articoloin, 12proviene da Il Difforme.

“Dodici migranti egiziani hanno perso la vita quando la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa della Libia”, lo segnala il sito libico LibyaReview citando varie fonti. “L'imbarcazione ...

"L'imbarcazione che trasportava 13 migranti è affondata 60 chilometri a est di Tobruk.

Si ritiene che onde alte causate da un forte temporale abbiano sommerso la loro imbarcazione dopo la partenza da Zuwara, sulla costa nordoccidentale della Libia. L’OIM ha confermato che 25 ...

