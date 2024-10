Alluvione, Mezzacapo (Lega): "Rivedere il sistema dei ristori in un'ottica di ricostruzione e non di ripristino" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ad oltre un anno dall’Alluvione che ha colpito la città di Forlì nel maggio 2023, il candidato alle regionali e consigliere comunale della Lega, Daniele Mezzacapo, lancia una nuova proposta in tema di ricostruzione. Parte da lontano il ragionamento. “Sappiamo che a Forlì ci sono quartieri nati Forlitoday.it - Alluvione, Mezzacapo (Lega): "Rivedere il sistema dei ristori in un'ottica di ricostruzione e non di ripristino" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ad oltre un anno dall’che ha colpito la città di Forlì nel maggio 2023, il candidato alle regionali e consigliere comunale della, Daniele, lancia una nuova proposta in tema di. Parte da lontano il ragionamento. “Sappiamo che a Forlì ci sono quartieri nati

Così l'esponente della Lega: "Il Comune potrebbe mettere a disposizione gratuitamente terreni in aree non esondabili" ...

Nonostante abbiano subito due alluvioni, non sono stati effettuati i necessari sopralluoghi per pianificare soluzioni concrete. A segnalarci la problematica è stata Elena Cavallucci, residente della ...

"Questa è una corsa diversa – ha detto lo stesso Mezzacapo –, ma sono qui per portare, tutti insieme, più voti possibile alla Lega e a Elena Ugolini. Sono in Lega da 16 anni, sono sempre ...

Colpo si scena in casa Lega. In vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre prossimi, il Carroccio punta come capolista sul’ex vicesindaco Daniele Mezzacapo mentre si ritira Marco Catalano.