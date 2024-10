Alluvione killer a Valencia, almeno 95 morti: «Tanti Comuni allagati, strade distrutte». Cos'è Dana: «In poche ore la pioggia di un anno» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Choc in Spagna. Un'ondata di morte e distruzione mai vista e che nel giro di pochissime ore ha stravolto il Paese. Una devastante Alluvione ? tra martedì pomeriggio 29 e Leggo.it - Alluvione killer a Valencia, almeno 95 morti: «Tanti Comuni allagati, strade distrutte». Cos'è Dana: «In poche ore la pioggia di un anno» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Choc in Spagna. Un'ondata di morte e distruzione mai vista e che nel giro di pochissime ore ha stravolto il Paese. Una devastante? tra martedì pomeriggio 29 e

Alluvione killer a Valencia, almeno 95 morti: «Tanti Comuni allagati, strade distrutte». Cos'è Dana: «In poche ore la pioggia di un anno»

Choc in Spagna. Un'ondata di morte e distruzione mai vista e che nel giro di pochissime ore ha stravolto il Paese. Una devastante alluvione – tra martedì pomeriggio 29 ...

La Spagna è sconvolta dalla devastante alluvione che in meno di una giornata ... Le piogge torrenziali e le conseguenti inondazioni killer hanno colpito in particolare località situate a sud e a est ...

Cosa è successo oggi a Valencia: la Dana, l'alluvione e l'allerta in ritardo (11 ore dopo) che ha causato il disastro

Si chiama Dana ed è l'acronimo di Depresion Aislada en Niveles Altos, in spagnolo detta anche gota fría. È il fenomeno che ha distrutto la Spagna e in particolare la zona ...

Si chiama Dana ed è l'acronimo di Depresion Aislada en Niveles Altos, in spagnolo detta anche gota fría. È il fenomeno che ha distrutto la Spagna e in particolare la zona ...