"A Valencia persone intrappolate dall'acqua come topi" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "È stato il giorno peggiore della mia vita". È drammatica la testimonianza di Ricardo Gabaldon, sindaco della città di Utiel vicino Valencia che ha raccontato come le persone siano rimaste "intrappolate come topi" a causa delle inondazioni improvvise. "Le auto e i cassonetti della spazzatura sono

Piogge torrenziali a Valencia, per i servizi d’emergenza 51 morti

Valencia, 30 ott. (askanews) – Auto travolte e intrappolate nelle strade allagate a causa delle gravi inondazioni causate dalle piogge torrenziali che hanno colpito Valencia. Secondo un rapporto provv ...

Inondazioni a Valencia, ci sono almeno 13 morti: strade come fiumi restituiscono i corpi delle vittime

Diversi corpi sono stati recuperati nelle zone colpite dalle inondazioni a Valencia, in Spagna. La violenza delle piogge ha intrappolato decine di persone in auto e ha creato danni e disagi a tutta la ...

Spagna, alluvioni improvvise in regione di Valencia, almeno 51 morti

MADRID (Reuters) - Almeno 51 persone sono morte a causa delle alluvioni improvvise che hanno colpito la regione di Valencia in seguito alle piogge torrenziali di ieri, che hanno sommerso strade e citt ...

Maltempo Valencia, lavoratori intrappolati all'Ikea: salvati con una scala. Video

Centinaia di persone colte dagli allagamenti sono rimaste bloccate in auto rifugiandosi all'interno delle aree di servizio. L'appello dell'autorità alla cittadinanza è quello di restare a casa ...