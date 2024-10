A Serrone grande partecipazione per la “Walk for the cure” organizzata insiema a Komen Italia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Comune di Serrone anche quest'anno ha ospitato sul proprio territorio la manifestazione “Walk for the cure”, la camminata solidale a favore di Komen Italia, che si è svolta domenica 27 ottobre tra le suggestive campagne Serronesi. Numerosi cittadini si sono riuniti per camminare insieme contro Frosinonetoday.it - A Serrone grande partecipazione per la “Walk for the cure” organizzata insiema a Komen Italia Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Comune dianche quest'anno ha ospitato sul proprio territorio la manifestazione “for the”, la camminata solidale a favore di, che si è svolta domenica 27 ottobre tra le suggestive campagnesi. Numerosi cittadini si sono riuniti per camminare insieme contro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: a serrone grande partecipazione per la “walk for the cure” organizzata insiema a komen italia.; Videoservizio dedicato al Primo Memorial Pino Aronne; Partecipazione ed emozioni al Serrone per il 1° "Memorial Pino Aronne"; Grande partecipazione alle escursioni astronomiche targate Montagne Selvagge; L’Abruzzo e le sue stelle, successo per le escursioni astronomiche di “Montagne selvagge”; Serrone invita al Palio Nazionale delle Botti delle Città del Vino del 24 agosto 2024; Leggi >>>

Come partecipare a Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti

(msn.com)

Ecco come partecipare come pubblico a Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti in onda su Rai 3. Massimo Giletti torna in Rai con Lo Stato delle Cose, talk show che va in onda ...

Organizziamo il Natale a Grottaminarda, grande partecipazione delle associazioni

(corriereirpinia.it)

Grande e proficua partecipazione da parte delle Associazioni all’incontro pubblico nella sala Thomas Menino, indetto dall’Assessora agli Eventi del Comune di Grottaminarda, Marilisa Grillo, al fine di ...

Giornate FAI d'Autunno: grande partecipazione a Molfetta

(molfettaviva.it)

Grande partecipazione a Molfetta per la tredicesima edizione le Giornate FAI d'Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro ...

Plastic free, grande partecipazione a Martinsicuro

(ekuonews.it)

Video Serrone grande Video Serrone grande

MARTINSICURO – Una quarantina di volontari si sono dati appuntamento lo scorso 28 settembre per pulire l’area del biotopo costiero. All’evento, organizzato da Plastic free onlus, erano presenti i ...