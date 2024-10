15 anni di Formatbiz (Di mercoledì 30 ottobre 2024) l MIPCOM di quest’anno segna un’importante pietra miliare per Formatbiz, che celebra il suo quindicesimo anniversario. Fondata nel 2009 da Maria Chiara Duranti, professionista di grande esperienza nel mondo dei formati televisivi, Formatbiz è diventata una risorsa essenziale per notizie e analisi sui mercati internazionali. Il percorso di Duranti, che ha portato alla creazione di Formatbiz, ha radici nella sua carriera a Mediaset, dove ha trascorso oltre un decennio nella divisione Format del gruppo. Durante quel periodo, ha assistito e contribuito all’evoluzione della televisione, in particolare a partire dal 2000, quando il reality TV ha fatto il suo ingresso trionfale sulla scena globale. Il lancio di Grande Fratello in Italia e il suo successo mondiale sono stati momenti chiave. Davidemaggio.it - 15 anni di Formatbiz Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) l MIPCOM di quest’anno segna un’importante pietra miliare per, che celebra il suo quindicesimoversario. Fondata nel 2009 da Maria Chiara Duranti, professionista di grande esperienza nel mondo dei formati televisivi,è diventata una risorsa essenziale per notizie e analisi sui mercati internazionali. Il percorso di Duranti, che ha portato alla creazione di, ha radici nella sua carriera a Mediaset, dove ha trascorso oltre un decennio nella divisione Format del gruppo. Durante quel periodo, ha assistito e contribuito all’evoluzione della televisione, in particolare a partire dal 2000, quando il reality TV ha fatto il suo ingresso trionfale sulla scena globale. Il lancio di Grande Fratello in Italia e il suo successo mondiale sono stati momenti chiave.

