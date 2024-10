Volley femminile serie B. La Teodora in notturna contro Conegliano (Di martedì 29 ottobre 2024) Si recupera oggi, alla palestra Mattioli, con fischio d’inizio alle ore 20, la gara fra Olimpia Teodora e Conegliano, non disputata sabato 19 per emergenza-maltempo. Le ravennati si presentano con 3 punti in classifica, frutto di due tie-break dal sapore molto diverso: esaltante quello vinto a Jesi e piuttosto deprimente quello perso sabato, nell’esordio casalingo, dove è stato dilapidato un vantaggio di 2 set a 1 e di 8-3 nel quarto set. Le ragazze di Rizzi hanno disputato una prestazione troppo discontinua e, anche quando sembravano aver incanalato la partita su binari ottimali, si sono fatte sorprendere da una squadra ospite non trascendentale, ma ordinata, combattiva, mai doma e molto applicata in difesa. Sport.quotidiano.net - Volley femminile serie B. La Teodora in notturna contro Conegliano Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Si recupera oggi, alla palestra Mattioli, con fischio d’inizio alle ore 20, la gara fra Olimpia, non disputata sabato 19 per emergenza-maltempo. Le ravennati si presentano con 3 punti in classifica, frutto di due tie-break dal sapore molto diverso: esaltante quello vinto a Jesi e piuttosto deprimente quello perso sabato, nell’esordio casalingo, dove è stato dilapidato un vantaggio di 2 set a 1 e di 8-3 nel quarto set. Le ragazze di Rizzi hanno disputato una prestazione troppo discontinua e, anche quando sembravano aver incanalato la partita su binari ottimali, si sono fatte sorprendere da una squadra ospite non trascendentale, ma ordinata, combattiva, mai doma e molto applicata in difesa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley femminile serie B. Olimpia Teodora, esordio amaro. Vince Teramo al tie-break

(ilrestodelcarlino.it)

Arriva solo un punto dall’esordio interno dell’Olimpia. Equilibrata la prima ora di gioco, nettamente di marca abruzzese la seconda. Come nell’esordio esterno a Jesi l’avvio è negativo: Teramo realizz ...

Volley Serie B, Rubicone piega 3-0 Loreto: Mazzotti top scorer di giornata

(today.it)

I ragazzi sammauresi si sono dimostrati squadra di gran carattere, soprattutto nel primo set, quando hanno dovuto rincorrere lungamente Loreto ...

Volley C/F – Vicoforte, che impresa ad Almese! Gioia anche per Marene, arriva il primo successo in Serie C!

(ideawebtv.it)

Volley C/F, report della terza giornata - Vicoforte, che impresa ad Almese! Gioia anche per Marene, arriva il primo successo in Serie C!

Volley Serie B e B2. Team 80, serve la gara perfetta

(ilrestodelcarlino.it)

Sommario: Partite decisive per le squadre di Pesaro in Serie B2 femminile e maschile. Obiettivi e aspettative dei team in campo oggi.