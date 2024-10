Ilrestodelcarlino.it - Un premio a Cino Ricci: "Quando sei in barca ti senti un uomo libero"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Con una cerimonia informale, ma dal grande significato simbolico – alla presenza dello storico equipaggio di Azzurra, con Mauro Pelaschier e il francese Laurent Cordelle in testa – ieri pomeriggio, oltre a spegnere le candeline per 90 anni compiuti il 4 settembre, ha ricevuto la prestigiosa medaglia ‘sir Richard Francis Sutton’, simbolo di eccellenza e sportività, che gli era stata assegnata (ma non consegnata) un paio di settimane fa a Barcellona, nell’ambito della Coppa America di vela. Per dare la dimensione del– che rientra nei riconoscimenti ufficiali della Hall of fame dell’America’s cup – basta aggiungere che, nell’occasione della cerimonia di Barcellona,è stato insignito delassieme al brand Louis Vuitton (ha ritirato ilPietro Beccari, presidente e Ceo della casa di moda francese).