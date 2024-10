Trento-Virtus Verona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di martedì 29 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Trento-Virtus Verona, match valido per la dodicesima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Sfida tra due squadre in salute, che stanno risalendo la classifica: la compagine trentina non perde dalla prima giornata di campionato e occupa attualmente la sesta piazza, a -1 da Renate e Feralpisalò quarta e quinta. I veronesi invece sono reduci da quattro vittorie consecutivi che li hanno portati fino alla zona play-off, e sulle ali dell’entusiasmo vogliono proseguire questo momento magico. Trento-Virtus Verona: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la dodicesima giornata del girone A di/2025. Sfida tra due squadre in salute, che stanno risalendo la classifica: la compagine trentina non perde dalla prima giornata di campionato e occupa attualmente la sesta piazza, a -1 da Renate e Feralpisalò quarta e quinta. I veronesi invece sono reduci da quattro vittorie consecutivi che li hanno portati fino alla zona play-off, e sulle ali dell’entusiasmo vogliono proseguire questo momento magico.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.

