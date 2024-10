Trasformazione green, il messaggio del ministro Pichetto – Video (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Un'informazione puntuale, costruita su dati ed evidenze, è decisiva nel processo di transizione ecologica, un processo anche indiscutibilmente culturale". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto in un Video-messaggio inviato in occasione dell'evento Adnkronos Q&A ‘Trasformazione green, investimenti e strategie’, questa mattina al Palazzo dell’Informazione di Roma. — Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Un'informazione puntuale, costruita su dati ed evidenze, è decisiva nel processo di transizione ecologica, un processo anche indiscutibilmente culturale". Così ildell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilbertoin uninviato in occasione dell'evento Adnkronos Q&A ‘, investimenti e strategie’, questa mattina al Palazzo dell’Informazione di Roma. — [email protected] (Web Info)

