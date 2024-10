Tradizione e innovazione, a Milano incontro promosso da Pinacoteca di Brera, Centenari e Museimpresa (Di martedì 29 ottobre 2024) L’innovazione nasce dal dialogo tra la Tradizione e la trasformazione, un processo di continua metamorfosi che attraversa l’arte e la cultura quanto l’impresa, generando nuove visioni e opportunità: è questo il tema al centro dell’evento “Metamorfosi, un dialogo sull’innovazione” – organizzato da Museimpresa, Pinacoteca di Brera, I Centenari – che si terrà domani, mercoledì 30 ottobre alle ore 17, nella prestigiosa sala lettura della Biblioteca Nazionale Braidense in via Brera 28 a Milano. “Un incontro – si legge in una nota – che offrirà una riflessione su come le idee innovative possano nascere dal dialogo tra Tradizione e progresso, creando nuove forme di espressione e sviluppo, capaci di connettere passato, presente e futuro. Attraverso le voci di figure del panorama culturale e imprenditoriale italiano. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’nasce dal dialogo tra lae la trasformazione, un processo di continua metamorfosi che attraversa l’arte e la cultura quanto l’impresa, generando nuove visioni e opportunità: è questo il tema al centro dell’evento “Metamorfosi, un dialogo sull’” – organizzato dadi, I– che si terrà domani, mercoledì 30 ottobre alle ore 17, nella prestigiosa sala lettura della Biblioteca Nazionale Braidense in via28 a. “Un– si legge in una nota – che offrirà una riflessione su come le idee innovative possano nascere dal dialogo trae progresso, creando nuove forme di espressione e sviluppo, capaci di connettere passato, presente e futuro. Attraverso le voci di figure del panorama culturale e imprenditoriale italiano.

Tradizione e innovazione, a Milano incontro promosso da Pinacoteca di Brera, Centenari e Museimpresa

(ildenaro.it)

L’innovazione nasce dal dialogo tra la tradizione e la trasformazione, un processo di continua metamorfosi che attraversa l’arte e la cultura quanto l’impresa, generando nuove visioni e opportunità: è ...

