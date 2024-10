Amica.it - Sembrano mirtilli ma non lo sono: i benefici delle bacche di Aronia

(Di martedì 29 ottobre 2024)molto simili ai, anche per quanto riguarda le proprietà antiossidanti: ledipiccoli frutti neri dalle molteplici proprietà. In molte cultureincasellate nelle piante medicinali, come per esempio in Russia e Polonia, per le loro peculiarità ricostituenti e tonificanti. Ma già i nativi americani le utilizzavano come rimedio per il raffreddore. Ledi, potenti antiage Ricca di sali minerali e vitamine, l’contiene polifenoli e flavonoidi come carotenoidi e luteina (che svolgono un’azione protettiva dai raggi UV) e soprattutto antociani, che la rendono antiossidante, antinfiammatoria, antinvecchiamento e anti radicali liberi. Insomma, uno dei più potenti anti-age esistenti in natura.