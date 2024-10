Quotidiano.net - San Narciso: guida e miracoli del Santo del giorno, 29 Ottobre

(Di martedì 29 ottobre 2024) San: la vita e il culto deldel 29Il 29la Chiesa Cattolica celebra San, vescovo di Gerusalemme nel III secolo. La sua vita è avvolta in molte leggende, ma ciò che emerge con chiarezza è il suo ruolo comespirituale e difensore della fede durante un periodo di grandi turbolenze per la Chiesa primitiva. Chi era San? Sannacque attorno all'anno 180 d.C. e divenne vescovo di Gerusalemme intorno al 195 d.C. La sua longevità è nota; si dice che visse fino a oltre 116 anni. Durante il suo episcopato, si distinse per la sua fermezza nel mantenere la purezza della dottrina cristiana e per la sua capacità di operare, elementi che contribuirono alla sua fama tra i fedeli dell'epoca.