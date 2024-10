Roma ‘quinto quarto’ sai perché si dice così?

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha un dialetto ricco di modi di dire e sono tante le espressioni che vengono riprese anche da altre parti dell’Italia. Tuttavia, alcune volte c’è chi le usa senza sapere nulla sul significato e origine. Alcune rimandano anche a campi semantici differenti come quello culinario. Oggi, infatti, parliamo di “Quinto quarto”, sapete cosa significa e di cosa si tratta? Quinto quarto,siQuinto Quarto viene usato per parlare delle interiora del bovino e quindi della cucinana. Tale parte dell’animale viene chiamatain passato era quello che restava quando venivano tolti i quarti di bue o di altre bestie. Esse venivano considerate poco nobili. Altre curiosità Mentre in passato le interiora del bovino erano destinate ai poveri, oggi sono le parti più amate dagli chef della cucina gourmet.