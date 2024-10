Ultimouomo.com - Perché i big match non sono tutti come Inter-Juve?

(Di martedì 29 ottobre 2024) Quello appena passato è stato un weekend di grandi partite. Siscontrate alcuni delle più grandi squadre d'Europa, molte delle quali favorite per la vittoria del proprio campionato. In Inghilterra Liverpool e Arsenal hanno pareggiato 2-2; in Spagna il Barcellona ha umiliato il Real Madrid per 0-4; mentre in Italiantus è finita con un roboante 4-4. Era da parecchio che la Serie A non proponeva uno scontro diretto con questo numero di gol e non c’è da sorprendersi se molti si aspettassero l’ennesimo scialbo 0-0, con poche occasioni e tanta noia. Beppe Bergomi, per esempio, l'aveva definito il "risultato più probabile" mentre Caressa chiedeva esplicitamente di farci vedere uno spettacolo diverso. È inutile ridere sotto i baffi adesso: è quello che pensavamo