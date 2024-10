Cityrumors.it - Omicidio Sara Centelleghe, gli ultimi messaggi tra l’amica e il killer: “Arrivo…”

(Di martedì 29 ottobre 2024)diaveva appuntamento con Jashan Deep Badhan. Parlano gli SMS: cosa si sono scritti Si sono scambiati un paio di telefonate intorno alle 23,25 e, alle 00:30, una serie di SMS. Stiamo parlando di Jashan Deep Badhan, ildie deldella 18enne che era con lei quella sera nell’appartamento che la vittima condivideva con la madre in via Nazionale, a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Poco dopo gli, l’che sta sconvolgendo tutt’Italia: la 18enne è stata uccisa con 30 forbiciate alla testa e al volto.: glisms trae il(cityrumors.it / ansafoto)Al momento non si sa quale fosse il motivo per cui il19enne e la 17enne si fossero dati appuntamento quella sera stessa né si sa perché poi la nottata sia culminata con l’di