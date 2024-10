Natalie Portman e Jenna Ortega star del film The Gallerist (Di martedì 29 ottobre 2024) Le star Natalie Portman e Jenna Ortega stanno ultimando le trattative per diventare protagoniste del film The Gallerist. Natalie Portman e Jenna Ortega sembra saranno le protagoniste del film The Gallerist che dovrebbe essere diretto da Cathy Yan. La produzione, se verrà confermato il coinvolgimento delle due star, potrebbe iniziare al termine delle riprese della seconda stagione di Mercoledì. I primi dettagli del film La sceneggiatura di The Gallerist è stata scritta dalla regista Cathy Yan insieme a James Pedersen. Al centro della trama, secondo le prime indiscrezioni condivise online, c'è una Gallerista disperata che cospira per vendere un tizio morto all'Art Basel Miami. Nel team della produzione ci saranno la possibile protagonista Natalie Portman, Jonathan King, Ash Movieplayer.it - Natalie Portman e Jenna Ortega star del film The Gallerist Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lestanno ultimando le trattative per diventare protagoniste delThesembra saranno le protagoniste delTheche dovrebbe essere diretto da Cathy Yan. La produzione, se verrà confermato il coinvolgimento delle due, potrebbe iniziare al termine delle riprese della seconda stagione di Mercoledì. I primi dettagli delLa sceneggiatura di Theè stata scritta dalla regista Cathy Yan insieme a James Pedersen. Al centro della trama, secondo le prime indiscrezioni condivise online, c'è unaa disperata che cospira per vendere un tizio morto all'Art Basel Miami. Nel team della produzione ci saranno la possibile protagonista, Jonathan King, Ash

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:star del film The Gallerist; Marvel,rompe il silenzio sul suo futuro dopo il deludente Thor 4; I film e le serie-tv da guardare a luglio su Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+:;, Pascal e Keoghan e i grandi attori del momento celebrano i 30 anni di Vanity Fair; L'estate con Apple TV+, tutte le uscite: arrivanoe Matt Damon; Vanity Fair riunisce 11 stelle spettacolari per la Hollywood Issue 2024; Leggi >>>

Natalie Portman and Jenna Ortega are in talks to sell a dead guy in THe Gallerist from Birds of Prey director Cathy Yan

(msn.com)

Jenna Ortega and Natalie Portman are in talks to join Birds of Prey director Cathy Yan for her next feature project The Gallerist.

Natalie Portman And Jenna Ortega Circling ‘The Gallerist’ For Director Cathy Yan–The Dish

(msn.com)

EXCLUSIVE: Natalie Portman and Jenna Ortega are in talks to star in The Gallerist with Cathy Yan on board to direct. Yan co-wrote the pic with James Pedersen. Portman, Jonathan King, Ash Sarohia, Tom ...

Natalie Portman looks chic in a LBD while Hayley Williams strips down to her underwear as they join Paris Jackson, Ashley Graham and ab-flashing Tom Daley at Stella McCartney's ...

(dailymail.co.uk)

Natalie Portman led the glamour in a chic little black dress at Stella McCartney's star-studded Paris Fashion Week show on Monday. Stars descended in France on a glum Monday morning to support ...

I Love Natalie Portman’s Book Club—Here’s Why It’s *So* Different from Reese’s

(purewow.com)

But I recently came across another celebrity book club that might be even better: Natalie Portman’s Natalie’s Book Club. The book club lives exclusively on Instagram, where each month, Portman posts a ...