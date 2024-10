Minacce e offese alla figlia: braccialetto elettronico per un 70enne (Di martedì 29 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn uomo italiano, sulla settantina, è stato colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’applicazione del braccialetto elettronico.La persona offesa, in questo caso, è la figlia dell’uomo, che Bolognatoday.it - Minacce e offese alla figlia: braccialetto elettronico per un 70enne Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn uomo italiano, sulla settantina, è stato colpito dmisura cautelare del divieto di avvicinamentopersona offesa e dell’applicazione del.La persona offesa, in questo caso, è ladell’uomo, che

