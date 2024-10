L’ESONERO. United, via Ten Hag. C’è l’opzione Allegri (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Manchester United ha esonerato il 54enne tecnico olandese Erik Ten Hag (nella foto). Fatale all’ex allenatore dell’Ajax la sconfitta, la quarta dopo nove giornate di campionato, sul campo del West Ham. Arrivato all’Old Trafford nell’estate 2022, erano ormai settimane che il suo futuro alla guida dei Red Devils appariva più che mai incerto, dopo che sul finire della stagione scorsa era arrivata comunque la vittoria della Fa Cup a scapito del City in finale. Sarà l’ex centravanti Ruud Van Nistelrooy a guidare la squadra nell’immediato con la qualifica di allenatore ad interim. Sulla panchina dello United potrebbe poi approdare Massimiliano Allegri. Ma per il momento sembrano avvantaggiati Xavi, libero dopo l’esperienza nel suo Barcellona, l’ex Borussia Dortmund Edin Terzic e Thomas Frank, ora al Brentford. Sport.quotidiano.net - L’ESONERO. United, via Ten Hag. C’è l’opzione Allegri Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Manchesterha esonerato il 54enne tecnico olandese Erik Ten Hag (nella foto). Fatale all’ex allenatore dell’Ajax la sconfitta, la quarta dopo nove giornate di campionato, sul campo del West Ham. Arrivato all’Old Trafford nell’estate 2022, erano ormai settimane che il suo futuro alla guida dei Red Devils appariva più che mai incerto, dopo che sul finire della stagione scorsa era arrivata comunque la vittoria della Fa Cup a scapito del City in finale. Sarà l’ex centravanti Ruud Van Nistelrooy a guidare la squadra nell’immediato con la qualifica di allenatore ad interim. Sulla panchina dellopotrebbe poi approdare Massimiliano. Ma per il momento sembrano avvantaggiati Xavi, libero dopo l’esperienza nel suo Barcellona, l’ex Borussia Dortmund Edin Terzic e Thomas Frank, ora al Brentford.

