La startup xAi di Musk in trattative con investitori per nuovo round di finanziamento (Di martedì 29 ottobre 2024) xAi, la società di Elon Musk attiva nello sviluppo di intelligenze artificiali, è in trattativa con gli investitori per un nuovo round di finanziamento che la valuterebbe intorno ai 40 miliardi di dollari. E' quanto riferisce il 'Wall Street Journal' citando fonti vicine al dossier. La startup è stata valutata l'ultima volta a 24 miliardi Sbircialanotizia.it - La startup xAi di Musk in trattative con investitori per nuovo round di finanziamento Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) xAi, la società di Elonattiva nello sviluppo di intelligenze artificiali, è in trattativa con gliper undiche la valuterebbe intorno ai 40 miliardi di dollari. E' quanto riferisce il 'Wall Street Journal' citando fonti vicine al dossier. Laè stata valutata l'ultima volta a 24 miliardi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ladiincon investitori per nuovo round di finanziamento; Elonsta cercando 6 miliardi di dollari per la suasull’IA;rilancia sull’intelligenza artificiale: la suapotrebbe valere 40 miliardi; OpenAI, Microsoft rinuncia al ruolo di osservatore. E si sfila anche Apple; 'dilavora a raccolta fondi a 40 miliardi di valore'; Elone Tesla, sfida a OpenAI. Spunta un decalogo anti-crisi; Leggi >>>

Musk rilancia sull’intelligenza artificiale: la sua xAI potrebbe valere 40 miliardi

(ilsole24ore.com)

La startup fondata dal patron di Tesla, sarebbe in trattative con gli investitori per un round di finanziamento molto importante ...

'xAI di Musk lavora a raccolta fondi a 40 miliardi di valore'

(ansa.it)

xAI, la società di intelligenza artificiale di Elon Musk, è in trattative con gli investitori per un nuovo round di raccolta fondi a una valutazione di 40 miliardi di dollari. (ANSA) ...

xAI, la startup di Elon Musk, lancia la sua API, ecco tutti i dettagli

(msn.com)

Elon Musk ha recentemente svelato la nuova API di xAI, la sua startup dedicata all'intelligenza artificiale. Di che cosa si tratta?

xAI lancia l'API di Grok: il chatbot di Musk è disponibile per gli sviluppatori

(hdblog.it)

xAI, la società di intelligenza artificiale di Elon Musk, ha mantenuto la promessa fatta ad agosto, lanciando in queste ore l'API di Grok, il suo modello di AI generativa. L'API offre attualmente ...