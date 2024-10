La grande pittura napoletana ‘600: 35 opere in mostra nel museo di Donnaregina (Di martedì 29 ottobre 2024) Era il 24 ottobre del 1984 quando al museo di Capodimonte si apriva la celebre mostra ‘Civilta’ del Seicento a Napoli’, che ha lasciato un segno nella storia culturale della citta’. A distanza di 40 anni alcuni dei capolavori della pittura napoletana del ‘600, provenienti dalla collezione di Giuseppe De Vivo, tornano in mostra al museo diocesano di Donnaregina. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Era il 24 ottobre del 1984 quando aldi Capodimonte si apriva la celebre‘Civilta’ del Seicento a Napoli’, che ha lasciato un segno nella storia culturale della citta’. A distanza di 40 anni alcuni dei capolavori delladel, provenienti dalla collezione di Giuseppe De Vivo, tornano inaldiocesano di

