Juventus Motta | Spettacolo con l’Inter ma è il passato Koopmeiners recuperato

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A. Pochi giorni dopo il pari Spettacolo contro l'Inter, i bianconeri affronteranno il Parma nella decima giornata di campionato: "Ogni partita è diversa, ma vogliamo competere, vogliamo fare una grande prestazione per arrivare al nostro obiettivo. Ma lo dobbiamo meritare come sempre. Dobbiamo fare bene in

(Adnkronos) - La Juventus torna in campo in Serie A. Pochi giorni dopo il pari spettacolo contro l'Inter, i bianconeri affronteranno il Parma nella decima giornata di campionato: "Ogni partita è diver ...

"Le scelte che faccio sono sempre per il bene della squadra, prima della partita. Poi in base a come va cambiano i giudizi".

Thiago Motta dopo la sfida pareggiata 4-4 contro l'Inter, in conferenza stampa ha presentato il prossimo impegno tra Juventus e Parma ...

Dopo lo spettacolo di San Siro, la Juventus di Thiago Motta torna in campo e sfida il Parma di Fabio Pecchia. Mercoledì 30 ottobre, la sfida dell'Allianz Stadium avrà il fischio d'inizio alle ore ...