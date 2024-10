Il tempo sospeso: la struttura ciclica di Giorni da Leone, esordio commovente di Luca Pasquinelli (Di martedì 29 ottobre 2024) Giorni da Leone: Un viaggio nell’ossessione della quotidianità e nella ricerca di libertà È disponibile nelle maggiori librerie il romanzo d’esordio di Luca Pasquinelli, Giorni da Leone, pubblicato grazie all’editore Giovane Holden. Alla sua prima prova letteraria, Luca Pasquinelli è stato in grado di dar vita a un romanzo attuale che esplora la ripetitività della vita quotidiana attraverso la figura di Leone, un uomo di mezza età intrappolato tra il dovere di prendersi cura dei genitori e il desiderio di fuga verso una vita migliore. Se la struttura del romanzo è apparentemente lineare, la vera peculiarità dell’opera risiede nella ossessiva ripetizione delle stesse azioni e dei pensieri di Leone, creando un ciclo ineluttabile di doveri e sogni irrealizzati. Puntomagazine.it - Il tempo sospeso: la struttura ciclica di Giorni da Leone, esordio commovente di Luca Pasquinelli Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024)da: Un viaggio nell’ossessione della quotidianità e nella ricerca di libertà È disponibile nelle maggiori librerie il romanzo d’dida, pubblicato grazie all’editore Giovane Holden. Alla sua prima prova letteraria,è stato in grado di dar vita a un romanzo attuale che esplora la ripetitività della vita quotidiana attraverso la figura di, un uomo di mezza età intrappolato tra il dovere di prendersi cura dei genitori e il desiderio di fuga verso una vita migliore. Se ladel romanzo è apparentemente lineare, la vera peculiarità dell’opera risiede nella ossessiva ripetizione delle stesse azioni e dei pensieri di, creando un ciclo ineluttabile di doveri e sogni irrealizzati.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Miriam Leone è Oriana Fallaci : “Quando ha inseguito per giorni Marilyn Monroe e ha fallito”

(Milleunadonna.it)

Le follie talvolta pagano, e sono proprio quelle a segnare la carriera di un attore o attrice. Miriam Leone è ormai una stella consolidata del grande (soprattutto) schermo e moda, gli inizi (Miss Italia) sono praticamente rinchiusi nel ...

Miriam Leone è Oriana Fallaci : “Quando ha inseguito per giorni Marilyn Monroe è ha fallito”

(Milleunadonna.it)

Le follie talvolta pagano, e sono proprio quelle a segnare la carriera di un attore o attrice. Miriam Leone è ormai una stella consolidata del grande (soprattutto) schermo e moda, gli inizi (Miss Italia) sono praticamente rinchiusi nel ...

Disoccupazione frizionale, strutturale, stagionale, ciclica

(borsaitaliana.it)

Il totale di disoccupati legati alla disoccupazione frizionale dipende dalla frequenza con la quale i lavoratori cambiano lavoro e dal tempo impiegato ... 2) Disoccupazione Strutturale È la ...

Part time verticale o ciclico. Istruzioni INPS per Uniemens

(altramantova.it)

Non essendo tali periodi a conoscenza dell'Inps, il lavoratore interessato deve presentare domanda alla Struttura territoriale ... di tipo verticale o ciclico non più in essere al 1° gennaio 2021 Per ...

Composti aromatici

(skuola.net)

I composti aromatici sono specie organiche con struttura ciclica, planare con atomi di carbonio ibridati sp2 in cui tutti gli orbitali p adiacenti devono essere allineati in modo che la densità ...

Processo Bellardini ed altri (clan Casamonica)

(radioradicale.it)

06:00 XV Emendamento a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 09:00 Media e ...