All'estremità meridionale del rione Campo Marzio, il Rione Sant'Angelo, parte del quale oggi occupato dal Ghetto, era delimitato a nord dall'attuale via delle Botteghe Oscure e a sud Dalle sponde del Tevere che fronteggiano l'Isola Tiberina. L'area comprendeva importanti edifici pubblici di età

Il Ghetto ebraico di Roma. Dalle origini al rastrellamento del '43

L’area è però oggi in gran parte conosciuta come il Ghetto ebraico di Roma, formatosi nel XVI secolo con la bolla di papa Paolo IV che confinò in un recinto ben definito tutta la comunità. Il ...

Ghetti ebraici in Italia

Numerosi ghetti ebraici furono istituiti in Italia tra il XVI e il XIX ... L'ultimo ghetto ad essere abolito fu quello di Roma nel 1870, all'indomani dell'annessione. Molti dei ghetti furono ...

81 anni fa il rastrellamento del ghetto di Roma. Meloni: "Uno degli atti criminali più feroci"

Furono 1023 le persone appartenenti alla comunità ebraica romana arrestate e deportate ad Auschwitz. Cerimonia al Portico d'Ottavia con Rocca, Gualtieri e il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni ...

Roma ha visto una commemorazione significativa al ghetto ebraico in memoria del rastrellamento.

Ottantuno anni fa, Roma, nel ghetto ebraico, si è tenuta una cerimonia in memoria del rastrellamento. Il 16 ottobre del 1943, i nazisti portarono via 1024 persone. Sul palco è stata esposta la frase “ ...