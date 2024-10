Lortica.it - Il canto degli uccelli: un dono da proteggere

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una delle cose che più mi affascina, da sempre, è il volostormi. I loro movimenti nell’aria, quando si apprestano a migrare, sembrano danze sospese nel cielo: figure che si formano e si sciolgono in un attimo, quasi fossero pennellate di un artista invisibile. Mi trovo a contemplare questi spettacoli naturali senza stancarmi mai, assaporando ogni istante come se fossi in un paradiso terrestre. Qualche giorno fa, ho vissuto uno di quei momenti perfetti. Sul mio balcone, che si apre su un grande terrazzo, il cinguettioriempiva l’aria con una melodia gioiosa e frastornante. Ho messo da parte le incombenze, che pure erano urgenti, per lasciarmi incantare da quella sinfonia.