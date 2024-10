Iodonna.it - Il 29 ottobre è la Giornata Mondiale della psoriasi, una malattia epidermica dalle diverse cause, e sempre più cure e rimedi. Facciamo il punto

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le classiche macchie rosse sono solo la punta dell’iceberg. Solitamente, chi soffre diconvive anche con un senso di prurito, e che in casi più estremi può presentarsi persino sulle mani, oltre che su gomiti e ginocchia, tra le zone più colpite. Non solo, solitamente vive anche con un senso di insizza che in alcuni casi può colpire anche la personale autostima. Per questo parlarne oggi, 29, in occasione, può essere d’aiuto.