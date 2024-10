Lanazione.it - I re, i principi e i granduchi del popolo. Quando a Firenze ogni rione aveva il suo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ho visto un re? E dove che la monarchia non è che stia vivendo momenti di grande splendore? Andando a spasso per la storia di, invece, l’incontro era più frequente di quanto si potesse pensare. Non perché poteva capitare di trovarsi faccia a faccia con un Granduca o un principe di casa Medici, ma perché anche il, da buon antenato degli Amici Miei pensati da Pietro Germi e portati sul grande schermo da Mario Monicelli ormai quasi cinquant’anni fa,deciso di autoproclamare un sovrano di strada, di, se non addirittura di quartiere. Molti oggi lo ignorano, ma la conferma si trova leggendo alcune iscrizioni cinquecentesche o seicentesche che resistono ancora sui muri dei rioni cittadini. Nel 1522 in via Santa Caterina c’era addirittura un reame.