Quifinanza.it - I migliori ospedali italiani sono il Careggi, l’Humanitas e l’Aou delle Marche

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Iildi Firenze,di Rozzano e l’aziendaera universitaria. Le tre strutture sicontraddistinte per leperformance nella cure dei pazienti. È quanto risulta dall’ultimo rapporto dall’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) che ha passato in rassegna le attività di 1.363 strutture sanitarie pubbliche e private. Lo stato della Sanità in Italia Nel 2023aumentati i ricoveri negli: quasi 8 milioni, fra i ricoveri urgenti e quelli programmati, ovvero 312.000 in più rispetto al 2022. Dal rapporto si evince che in molticonvivono reparti d’eccellenza e reparti in cui le prestazioni non raggiungono gli standard.