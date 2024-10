Lanazione.it - Halloween, la grande festa. Tanta musica e sorprese: "Abbiamo alzato l’asticella"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Samuel dei Subsonica con la sua Tech House e il dj Alex Neri sul piazzone e poi la Abba dream in piazza Curtatone, i giochi per i bambini in piazza Cavour e gli spaventosi Krampus itineranti. Giovedì sera 31 ottobre, ma lainizierà già dal pomeriggio intorno alle 17, tornaPontedera, lagiunta alla sua seconda edizione. Un format studiato per grandi e piccini, per le famiglie e per i giovani amanti dellamoderna. "In questa seconda edizionecercato di modificare la parte artistica e alzare– ha illustrato il programma Leonardo Brogi, organizzatore dell’evento – con nomi come Samuel (dalle 22 alle 23.30 circa), con la suagradevole ed efficace, ed Alex Neri (prima di Samuel), dj conosciutissimo e proprietario del Tenax.