Grottaglie si prepara alle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoAnche quest’anno, la città disi unisceper la, che si svolgeranno lunedì 4 novembre 2024. Anche quest’anno, in via straordinaria, lenon si terranno presso il Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre, attualmente oggetto di riqualificazione, ma saranno ospitate al Monumento dei Caduti del Mare, in via Rodari. Un luogo simbolico, scelto per continuare a onorare il valore di quanti si sono sacrificati per l’Italia, dal primo conflitto mondiale ai giorni nostri. “Il 4 novembre è unadi grande significato per l’intero Paese,” dichiara il Sindaco. “Non celebriamo una vittoria militare, ma onoriamo il sacrificio e il coraggio di chi ha combattuto per garantirci libertà e unità.