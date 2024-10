Donnapop.it - Grande Fratello, Shaila adesso è nei guai: «Mi ha detto che sono una zocco*a», Mariavittoria è furiosa

(Di martedì 29 ottobre 2024) La situazione alsi fa sempre più tesa:non si sopportano, ma cosa è successo nelle ultime ore? Come sappiamo, l’ex velina di Striscia la Notizia è tornata nella casa deldopo l’esperienza di una settimana al Gran Hermano, ovvero la medesima trasmissione, ma in versione spagnola. Una volta rientrata nel loft di Cinecittà,non è stata accolta come si aspettava., parlando con i suoi coinquilini, ha dichiarato senza mezzi termini di non essere contenta di questo ritorno: “Mi sta sulle balle, non la posso sopportare e vi dico pure un’altra cosa: a me da pure fastidio che sia tornata, se ne poteva restare a Madrid“.