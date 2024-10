FOTO/ XVI edizione “Salernitani Doc”: premiati cinque bi-campioni d’Italia Under 20 della Genea Lanzara (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città la XVI edizione del Premio “Salernitani Doc”, manifestazione ideata nel 2008 da Massimo Staglioli, Presidente dell’ omonima associazione e vicepresidente provinciale del Movimento Cristiani Lavoratori. Un appuntamento particolarmente atteso dalla cittadinanza salernitana che vede l’assegnazione del prezioso riconoscimento a Salernitani DOC che danno lustro alla città di Salerno. Tra i cento Salernitani premiati, tra cui si annovera anche l’imprenditore Angelo Grimaldi, Presidente della Genea Consorzio Stabile – main sponsor dell’ Handball Lanzara – ben cinque atleti della Genea Lanzara cara al Presidente Domenico Sica: i giovanissimi Matteo Coppola, Massimo Merola, Jacopo Milano, Raffaele Rella e Alessandro Vitiello, tutti bi-campioni italiani di pallamano nella categoria Under 20. Anteprima24.it - FOTO/ XVI edizione “Salernitani Doc”: premiati cinque bi-campioni d’Italia Under 20 della Genea Lanzara Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città la XVIdel Premio “Doc”, manifestazione ideata nel 2008 da Massimo Staglioli, Presidente dell’ omonima associazione e vicepresidente provinciale del Movimento Cristiani Lavoratori. Un appuntamento particolarmente atteso dalla cittadinanza salernitana che vede l’assegnazione del prezioso riconoscimento aDOC che danno lustro alla città di Salerno. Tra i cento, tra cui si annovera anche l’imprenditore Angelo Grimaldi, PresidenteConsorzio Stabile – main sponsor dell’ Handball– benatleticara al Presidente Domenico Sica: i giovanissimi Matteo Coppola, Massimo Merola, Jacopo Milano, Raffaele Rella e Alessandro Vitiello, tutti bi-italiani di pallamano nella categoria20.

