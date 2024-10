Dominik Mysterio: “Dopo il mio turn heel ho ricevuto un messaggio da Randy Orton” (Di martedì 29 ottobre 2024) Dominik Mysterio è riuscito ad allontanarsi dall’etichetta di figlio di papà proprio voltando le spalle al suo leggendario genitore, Rey Mysterio. Il tradimento in salsa messicana avvenne ormai due anni fa, quando a Clash At The Castle 2022, Dominik è diventato Dirty e ha colpito il padre con una violenta chlotesline, unendosi poi al Judgement Day. Il momento vissuto a Cardiff ha rappresentato un’evoluzione totale nel personaggio di Dominik e ciò gli è stato riconosciuto dal supporto mostratogli da un’autentica leggenda del business, Randy Orton. Parlando al The Bootleg Kev Show, Dirty Dom ha rivelato di aver ricevuto un messaggio dall’Apex Predator subito Dopo il momento topico:“Credo che quel momento abbia decisamente cambiato tutto, la mia carriera si è evoluta. Zonawrestling.net - Dominik Mysterio: “Dopo il mio turn heel ho ricevuto un messaggio da Randy Orton” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 29 ottobre 2024)è riuscito ad allontanarsi dall’etichetta di figlio di papà proprio voltando le spalle al suo leggendario genitore, Rey. Il tradimento in salsa messicana avvenne ormai due anni fa, quando a Clash At The Castle 2022,è diventato Dirty e ha colpito il padre con una violenta chlotesline, unendosi poi al Judgement Day. Il momento vissuto a Cardiff ha rappresentato un’evoluzione totale nel personaggio die ciò gli è stato riconosciuto dal supporto mostratogli da un’autentica leggenda del business,. Parlando al The Bootleg Kev Show, Dirty Dom ha rivelato di averundall’Apex Predator subitoil momento topico:“Credo che quel momento abbia decisamente cambiato tutto, la mia carriera si è evoluta.

