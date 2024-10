Diabete, come la tecnologia può aiutare a diventare mamme (Di martedì 29 ottobre 2024) Microinfusori, capaci di avvicinarsi moltissimo all’attività del pancreas naturale. Sistemi di monitoraggio che si attagliano perfettamente alle caratteristiche della persona, pronti ad inviare segnali che colgono eventuali variazioni della glicemia. E sono solo due esempi di quanto le nuove tecnologie stiano rivoluzionando sia il controllo della patologia che la gestione delle complicanze e la qualità della vita delle persone. Ma attenzione. È fondamentale una rete diabetologica di assistenza, capace di porre al centro del proprio interesse, le persone con Diabete, con le proprie risorse e fragilità e che si ponga nella prospettiva della promozione della qualità della vita di chi ne è affetto. Dilei.it - Diabete, come la tecnologia può aiutare a diventare mamme Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Microinfusori, capaci di avvicinarsi moltissimo all’attività del pancreas naturale. Sistemi di monitoraggio che si attagliano perfettamente alle caratteristiche della persona, pronti ad inviare segnali che colgono eventuali variazioni della glicemia. E sono solo due esempi di quanto le nuove tecnologie stiano rivoluzionando sia il controllo della patologia che la gestione delle complicanze e la qualità della vita delle persone. Ma attenzione. È fondamentale una rete diabetologica di assistenza, capace di porre al centro del proprio interesse, le persone con, con le proprie risorse e fragilità e che si ponga nella prospettiva della promozione della qualità della vita di chi ne è affetto.

