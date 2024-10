Ilgiorno.it - Dentro il mega data center: "Dal recupero del calore energia per 1.250 famiglie. Saremo i primi in Italia..."

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il conto alla rovescia è per l’inizio del 2026, quando dovrebbe diventare operativo il primo progetto inper recuperare ilprodotto da une destinarlo al teleriscaldamento. Al centro dell’operazione, avviata in collaborazione con Dba Group, il maxi-impianto Avalon 3 di Retelit, che sorge al civico 95 di via Bisceglie, nell’area metropolitana a maggiore densità die di fibra ottica. Grazie ad A2A, quindi, l’prodotta invece di disperdersi nell’ambiente andrà ad alimentare la rete cittadina nel Municipio 6. Il progetto permetterà di servire 1.250in più all’anno, consentendo un risparmio energetico di 1.300 tonnellate equivalenti di petrolio e di evitare l’emissione di 3.300 tonnellate di CO 2 con benefici ambientali pari al contributo di 24mila alberi.