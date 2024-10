Dati rubati, dossier anche su Marcell Jacobs e il suo staff (Di martedì 29 ottobre 2024) Spunta anche un dossier ed intercettazioni illecite a carico dell'atleta Marcell Jacobs e del suo staff nell'inchiesta della Dda di Milano su un gruppo di cyber-spie che avrebbe rubato informazioni alle banche Dati strategiche nazionali. Come si legge negli atti, il dossieraggio nei confronti dell'atleta italiano, del suo manager e del suo allenatore, sarebbe stata "commissionato" da Carmine Gallo, l'ex super poliziotto ai domiciliari, a due degli hacker con cui collaborava a "sua volta richiesto da un avvocato padovano allo stato in corso d'identificazione". La proposta dei due era inoculare un 'trojan' sui telefoni. Quotidiano.net - Dati rubati, dossier anche su Marcell Jacobs e il suo staff Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Spuntauned intercettazioni illecite a carico dell'atletae del suonell'inchiesta della Dda di Milano su un gruppo di cyber-spie che avrebbe rubato informazioni alle bstrategiche nazionali. Come si legge negli atti, ilaggio nei confronti dell'atleta italiano, del suo manager e del suo allenatore, sarebbe stata "commissionato" da Carmine Gallo, l'ex super poliziotto ai domiciliari, a due degli hacker con cui collaborava a "sua volta richiesto da un avvocato padovano allo stato in corso d'identificazione". La proposta dei due era inoculare un 'trojan' sui telefoni.

L’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano ha portato alla luce una rete di spionaggio senza precedenti in Italia, soprannominata "Banda Dossier," che ...

Si vantavano di essere riusciti a violare un indirizzo e-mail assegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella due degli arrestati nell'indagine milanese sul dossieraggio. Nelle oltre mille ...

