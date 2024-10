Crollo Volkswagen, chiudono 3 fabbriche su 10 (Di martedì 29 ottobre 2024) I tedeschi zavorrati dal flop delle vetture a batteria e dalla concorrenza cinese annunciano la chiusura del 30% degli stabilimenti, la riduzione del 10% degli stipendi e il trasferimento di attività all’estero. I fornitori in Italia: ridotto di 4,6 miliardi il fondo automotive. Report McKinsey: la domanda di fonti fossili resiste, idrogeno e biocarburanti stentano. Lo speciale contiene due articoli. Laverita.info - Crollo Volkswagen, chiudono 3 fabbriche su 10 Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 29 ottobre 2024) I tedeschi zavorrati dal flop delle vetture a batteria e dalla concorrenza cinese annunciano la chiusura del 30% degli stabilimenti, la riduzione del 10% degli stipendi e il trasferimento di attività all’estero. I fornitori in Italia: ridotto di 4,6 miliardi il fondo automotive. Report McKinsey: la domanda di fonti fossili resiste, idrogeno e biocarburanti stentano. Lo speciale contiene due articoli.

La crisi dell’auto - dal crollo delle elettriche alla decisione choc di Volkswagen

L’intero comparto automobilistico europeo si conferma ancora una volta in sofferenza, con una produzione in calo del 22% rispetto al 2019, che evidenzia una crisi profonda che mina la competitività dell’intero settore. A colpire l’automotive, in ...

La crisi dell’auto : dal crollo delle elettriche alla decisione choc di Volkswagen

Volkswagen pronta a chiudere 3 fabbriche. Al via alle proteste

Sempre più sotto pressione per ridurre le spese in un clima economico difficile, la Volkswagen "vuole chiudere almeno tre stabilimenti in Germania ". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio di ...

Volkswagen, chiusure non solo in Germania. L'allarme: "A rischio 3 fabbriche italiane. Risvolti drammatici per centinaia di lavoratori"

Lodi (Fiom): "Potrebbe esser messo in ginocchio l'intero comparto dell'automotive, con ricadute pesantissime nel nostro Paese specialmente per la componentistica" Volkswagen, la chiusura degli impiant ...

Volkswagen punta a chiudere 3 impianti in Germania, verso lo scontro

Zwickau, 28 ott. (askanews) -Si profila un durissimo scontro in Germania tra Volkswagen, sindacati e politica. La dirigenza della casa automobilistica punta a chiudere 3 dei 10 impianti nel Paese e vu ...

Volkswagen in crisi, per la prima volta chiuse tre fabbriche: “Nessuno è al sicuro”

con cui le retribuzioni verrebbero complessivamente ridotte del 18%.Nei suoi 87 anni di storia Volkswagen non ha mai chiuso impianti nella madre patria. Secondo alcuni analisti citati dal Financial ...