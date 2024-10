Romadailynews.it - Cina: alto funzionario PCC visitera’ Italia, Kenya e Sudafrica

(Di martedì 29 ottobre 2024) Pechino, 29 ott – (Xinhua) – Li Xi,del Partito comunista cinese (PCC), guidera’ una delegazione del PCC in visite ufficiali amichevoli inda domani 30 ottobre fino all’8 novembre, ha annunciato oggi Hu Zhaoming, portavoce del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del PCC. Li, membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del PCC e segretario della Commissione centrale per l’ispezione della disciplina del PCC, si rechera’ in visita su invito del Senatono, dell’Alleanza democratica unita dele del Congresso nazionale africano del. (Xin) Agenzia Xinhua