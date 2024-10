Calcio: Serie A, Milan-Napoli 0-2 (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (LaPresse) – Il Napoli si impone per 2-0 in casa del Milan, nell’anticipo della 10/a giornata di Serie A. Le reti di Lukaku al 5? e Kvaratskhelia al 43?. Lapresse.it - Calcio: Serie A, Milan-Napoli 0-2 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024)o, 29 ott. (LaPresse) – Ilsi impone per 2-0 in casa del, nell’anticipo della 10/a giornata diA. Le reti di Lukaku al 5? e Kvaratskhelia al 43?.

Serie A: in campo Milan-Napoli 0-2 DIRETTA

Milan-NAPOLI 0-2 al 43'! Rete di Khvicha Kvaratskhelia! Splendida azione personale del numero 77, che parte dalla sinistra, rientra sul destro andando via a Emerson Royal e Fofana e calcia forte sul ...

Serie A, Milan-Napoli 0-2: Lukaku-Kvara, azzurri sempre più primi

Nell'anticipo della decima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Milan a San Siro . Turno infrasettimanale amaro per gli uomini di Fonseca, dolcissimo invece per Conte e i suoi che espugnano il M ...

Milan-Napoli diretta Serie A: le formazioni ufficiali LIVE

La squadra di Fonseca e quella di Conte si incontrano a San Siro per la decima giornata di campionato. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...

Serie A 2024-2025: Milan-Napoli, le probabili formazioni

